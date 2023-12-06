Леонов рассказал, что в Казани хотят сделать большой праздник из Игр БРИКС

Министр спорта Татарстана отметил, что на соревнования планируется пригласить более 70 стран

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Казань намерена сделать большой спортивный праздник из Игр БРИКС. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Понятно, что до сих пор международная повестка страдает в нашей стране, не дают проводить турниры, в этому году мы должны были провести Суперкубок УЕФА, но провели Суперкубок России, тоже неплохо прошло, все довольны, - сказал Леонов. - Стараемся что-то придумать новое. Наверное, этот год был больше с точки зрения подготовки, вы знаете, что в следующем году в Казани пройдут два титульных проекта - Игры БРИКС и "Игры будущего". По последним провели порядка 10 тестовых мероприятий, хороший международный трафик, летом хотим на хорошем уровне провести Игры БРИКС, тоже большой проект. Оба соревнования новые. Игры БРИКС проводились в ЮАР, но они были усеченными, не так много видов спорта, все-таки мы хотим сделать из этого большой спортивный праздник. Тем более с 1 января БРИКС расширяется, это как минимум 11 стран, плюс еще порядка 60 государствам мы хотим отправить приглашения, то есть 70+ стран хотим пригласить на Игры".

"По "Играм будущего" метимся в 100+ стран, но там немного другой принцип, там клубы, поэтому в командах могут быть представители разных государств. В принципе мы готовы, это фиджитал, есть нюансы, то есть застройка большая, готовим инновационную церемонию открытия. Уже запустили трофей на стратосферу, он вернется как раз к церемонии открытия, будет ознаменовано таким событием, думаю, что проведем все космически", - добавил Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.