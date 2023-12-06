Футболист "Пари НН" Севикян рассказал о решении играть за сборную Армении

Полузащитник дебютировал за национальную команду Армении 12 октября

ТАСС, 6 декабря. Полузащитник футбольного клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян думал о выступлениях за сборную Армении еще до того, как начал показывать значимые результаты. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении, - сказал Севикян. - Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты. Периодически выходили на связь [люди из Федерации футбола Армении], когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались. Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять".

Севикян дебютировал за сборную Армении 12 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Латвии. Всего на счету игрока 4 матча за национальную команду.

Ранее Севикян выступал за сборные России разных возрастных категорий. В сумме за российские юношеские, юниорские и молодежные сборные игрок провел 46 матчей. В августе Севикян получил вызов на сбор взрослой российской команды, но отказался его принять и объявил о желании играть за команду Армении.

"Очень удивился, это было неожиданно. Потому что изначально список был без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался. Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем [Карпиным], ни с Российским футбольным союзом. Я высказался публично, и все", - отметил футболист.

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча и 7 голов за клуб в разных турнирах.