Царукян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легком весе

Лидирует в рейтинге бразилец Чарльз Оливейра

ТАСС, 6 декабря. Россиянин Арман Царукян поднялся на четыре позиции и теперь занимает четвертую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Первое место в рейтинге занимает бразилец Чарльз Оливейра. Царукяна также опережают американцы Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

3 декабря Царукян нокаутировал американца Бенеила Дариуша на турнире UFC в Остине (штат Техас, США). На счету 27-летнего россиянина 21 победа (9 нокаутом) и 3 поражения в смешанных единоборствах (ММА).