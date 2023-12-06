Тренер сборной России назвал ошибкой отмену чемпионата мира по хоккею с мячом 2024 года

Ильяс Хандаев рассказал, что шведские спортсмены отказываются от выступления за национальную команду, так как им неинтересно играть без России

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Решение отменить чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года является ошибкой. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Ильяс Хандаев.

В середине ноября Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира после отказа Норвегии организовывать соревнования.

"Отмена таких соревнований - это ошибка. Потому что ребята, команды готовятся, годовой цикл тех спортсменов, которые по-настоящему хотят, уходит впустую, и это плохо, - сказал Хандаев. - То, что в этом деле политика, это однозначно. Я общаюсь с ребятами, со "СКА-Хабаровском", у них сильные ребята, все хотят играть".

"Шведские ребята отказываются от национальной сборной, потому что им просто неинтересно играть без России, дух соперничества теряется, это превращается в формальность", - добавил он.

В составе "СКА-Хабаровска" выступают финские хоккеисты защитник Томми Маяття и его брат - полузащитник Туомас Маяття. Сборная России решением FIB не выступает на международных соревнованиях из-за санкций.