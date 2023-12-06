Фигуристка Щербакова провела первую тренировку в Центре фигурного катания Тутберидзе

Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе было начато в мае 2021 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первые тренировки тренерской группы Этери Тутберидзе стартовали в среду на льду нового Центра фигурного катания в Ясеневе, строительство которого завершилось в сентябре. Об этом ТАСС сообщил источник.

Первыми в среду на лед вышла младшая группа спортсменов, а в 11:45 мск к тренировкам приступила взрослая команда фигуристов, среди которых были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов.

Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе было начато в мае 2021 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы. Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.