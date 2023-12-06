Дэвид Немировски покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Сибирь"

Кирилл Фастовский заявил, что результаты новосибирской команды категорически не устраивают руководство

ТАСС, 6 декабря. Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" объявил об уходе Дэвида Немировски с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сибирь" потерпела четыре поражения подряд. Во вторник команда дома уступила минскому "Динамо" (2:3).

"Нас категорически не устраивают нынешние результаты "Сибири", - сказал генеральный директор клуба Кирилл Фастовский. - Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата, каждый матч на счету".

Исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Кривокрасов. Следующий матч "Сибирь" проведет 7 декабря дома с астанинским "Барысом". Новосибирский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 40 матчах.

Немировски 47 лет, он был назначен на пост главного тренера "Сибири" 22 апреля. С 2015 по 2018 год он занимал должность спортивного директора владивостокского "Адмирала", с 2018 по 2022 год Немировски был главным тренером нижегородского "Торпедо", под его руководством команда трижды попадала в плей-офф, но не проходила дальше первого раунда. В период игровой карьеры он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида", шведский "ХВ 71", воскресенский "Химик", казанский "Ак Барс", петербургский СКА, московский ЦСКА, "Барыс" и минское "Динамо".