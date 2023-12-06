Фигуристка Лукашова рассказала, что переход к Тутберидзе прошел практически безболезненно

Спортсменка перешла в группу Этери Тутберидзе осенью

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Переход в группу тренера Этери Тутберидзе дался фигуристке Валерии Лкашовой практически безболезненно. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на чемпионате Москвы.

"Переход прошел практически безболезненно, - рассказала Лукашова. - В новой группе мне очень комфортно".

Фигуристка перешла в команду Тутберидзе осенью.

В среду состоялись первые тренировки группы Тутберидзе на льду нового Центра фигурного катания в Ясеневе, в которых также приняла участие и Лукашова.

"Очень удобный, красивый, уютный и теплый каток, можно кататься в футболках, и прыгалось очень хорошо, лед мягкий, - сообщила спортсменка. - Во время проката короткой программы я сегодня не волновалась и почти все хорошо сделала, только на акселе руку подставила. Какой контент будет завтра? Хороший и сильный"

Лукашовой 12 лет. В октябре фигуристка покинула группу Оксаны Булычевой и перешла к Тутберидзе.