Овчинников считает, что игра вратаря ЦСКА Акинфеева впечатляет

Голкипер провел за ЦСКА 754 матча

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает показывать хороший уровень игры, она впечатляет. Такое мнение ТАСС высказал начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС), двукратный чемпион России Сергей Овчинников.

"Какого бы вратаря отметил за 2023 год? Я не открою Америки, если скажу, что Игорь Акинфеев показывает очень хороший уровень игры. Я не размышляю критериями, является ли он лучшим вратарем за год или за этот сезон, - сказал Овчинников. - Да, его игра пока впечатляет, мне нравится".

"Я думаю, что только Игорь может ответить на вопрос, сколько он еще сможет играть на высоком уровне. Нужен ли он сборной? У нас есть тренер национальной команды и сам Игорь, я думаю, что этот вопрос они смогут обсудить при желании", - добавил он.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Акинфеев провел за ЦСКА 754 матча. В текущем сезоне вратарь провел 16 матчей за ЦСКА, шесть раз сыграв без пропущенных мячей.