Овчинников считает подготовку российских тренеров важнее матчей сборной России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС отметил, что живет ожиданием возвращения российской команды на международные матчи

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подготовка тренеров, которую осуществляет Российский футбольный союз (РФС), в чем-то важнее матчей национальной сборной. Такое мнение ТАСС высказал начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников.

"Я буду говорить про нашу страну. Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу, - сказал Овчинников. - Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России, я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС - не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной сборной в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране".

"Нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС. Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах", - добавил Овчинников.

С сентября в новую группу обучения тренеров вошли бывшие футболисты Юрий Жирков, Александр Мостовой и другие.