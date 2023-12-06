Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

В большинстве товарищеских игр российская команда показывала хорошую игру, считает Сергей Овчинников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен продолжить организовывать матчи национальной сборной, пока она находится под санкциями международных федераций. Такое мнение ТАСС высказал начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС, двукратный чемпион России Сергей Овчинников.

"Я не могу выделять игроков сборной России за год, работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд, - сказал Овчинников. - В большинстве матчей показывала хорошую игру. Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах".

"Отсутствие мотивации у игроков? Это, конечно, очень интересно журналистам, искать какую-то подоплеку, но я повторюсь, что профессионал не руководствуется такими критериями. Но игры сборной мне понравились в этом году", - добавил он.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). В сентябре в состав сборной России вошли 49 игроков, первая группа из футболистов до 23 лет провела товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).