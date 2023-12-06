Слуцкая считает, что фигурное катание становится очень дорогим видом спорта

По мнению призера Олимпийских игр, бесплатного спорта в России практически нет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта. Такое мнение на встрече со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" высказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

"У меня трое детей, старший когда-то начинал заниматься хоккеем, но потом принес мне коньки и закончил. Средняя дочь очень хотела пойти на лед, ей 13 лет, она выступает в танцах на льду, переживает много различных историй, недавно она рассталась с партнером. Младшей дочери четыре года, она тоже стоит на коньках", - сказала Слуцкая.

"К сожалению, бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало не просто дорогим, а очень дорогим видом спорта. Мы недавно купили коньки, 120 тысяч отдали, и это мне сделали скидку, плюс танцорам нужно минимум три костюма, и каждый месяц нужно платить тренерам", - добавила чемпионка мира.

Слуцкой 44 года, фигуристка - серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография", который также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.