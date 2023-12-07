Кучеров установил рекорд клуба "Тампы" по серии игр с результативными передачами

Российский форвард не уходит со льда без точного паса на протяжении 11 игр

ТАСС, 7 декабря. "Тампа" победила "Питтсбург" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (6-я минута), Никита Кучеров (29), Таннер Жанно (38), у проигравших отличился Джейк Гюнтцель (60).

Кучеров также отдал результативную передачу и установил новый рекорд клуба по серии матчей с точными пасами - 11. Всего на счету россиянина в сезоне 44 очка по системе "гол +пас" (17+27) в 26 матчах, он продолжает лидировать в списке бомбардиров регулярного чемпионата. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25.

"Тампа" занимает 4-е место в Атлантическом дивизионе, в 27 матчах набрав 29 очков, "Питтсбург" идет на предпоследней позиции в Столичном дивизионе, в активе команды 25 очков в 25 играх. В следующей встрече "Питтсбург" 9 декабря встретится в гостях с "Флоридой", "Тампа" днем ранее сыграет на выезде с "Нэшвиллом".

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33 в домашнем матче с "Далласом" (5:4).