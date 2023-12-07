"Сантос" впервые вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии по футболу

За клуб ранее выступал Пеле

ТАСС, 7 декабря. Футбольный клуб "Сантос" проиграл "Форталезе" со счетом 1:2 в домашнем матче 38-го тура чемпионата Бразилии и впервые покинул элитный дивизион национального первенства.

"Сантос" пропустил второй гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте. По итогам 38 туров команда набрала 43 очка и заняла 17-е место в турнирной таблице. У "Байи", которая расположилась на 16-й строчке, в активе 44 очка.

"Сантос", основанный в 1912 году, является восьмикратным победителем национального первенства и трижды побеждал в Кубке Либертадорес. Большинство титулов клуб завоевал во времена, когда за него выступал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Чемпионом Бразилии стал "Палмейрас" с 70 очками. В тройку вошли "Гремио" (68 очков) и "Атлетико Минейро" (66), за который выступает бразильский нападающий Халк, ранее игравший в петербургском "Зените".