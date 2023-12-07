Спортсменку дисквалифицировали на год после того, как врач прописала запрещенный препарат

Атлетка не знала, что препарат содержит запрещенную субстанцию, отметила Вероника Логинова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Незнание спортивным врачом списка запрещенных Всемирным антидопинговым кодексом субстанций стало следствием годичной дисквалификации одной из российских спортсменок. Об этом на международной научной конференции по вопросам состояния и перспектив развития медицины в спорте высших достижений "Спортмед-2023" рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"В 2023 году у нас был один случай нарушения антидопинговых правил медицинским персоналом, - сказала Логинова. - Он связан с приемом ацетазоламида, который относится к диуретикам и был обнаружен в пробе спортсменки. Спортсменка не знала, что препарат (диакарб - прим. ТАСС), который она употребляла, содержит запрещенную субстанцию".

"Она сообщила, что этот препарат ей выписали в клинике спортивной медицины. Врач не стала отрицать этого и призналась, что выписала спортсменке этот препарат, но не знала, что он является запрещенным. Врач думала, что только стероиды запрещены в спорте. В итоге спортсменка была дисквалифицирована на один год, врача отстранили от деятельности в сфере спорта на четыре года", - добавила гендиректор РУСАДА.

В период с 2020 по 2022 год в России не было зафиксировано ни одного нарушения антидопинговых правил со стороны медицинского персонала.