РУСАДА в 2023 году выявило 32 случая употребления спортсменами мельдония

Мельдоний лидирует среди запрещенных субстанций, которые агентство обнаружило в допинг-пробах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мельдоний вышел в России на первое место среди запрещенных субстанций, обнаруженных в допинг-пробах отечественных спортсменов в 2023 году. Об этом на международной научной конференции по вопросам состояния и перспектив развития медицины в спорте высших достижений "Спортмед-2023" рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Мельдоний в этом году лидирует среди запрещенных субстанций, обнаруженных в допинг-пробах, - отметила Логинова. - Такое случилось впервые, уже зафиксировано 32 случая его употребления. Второе место предсказуемо занимают анаболики. Выявлялись в этом году и стимуляторы, и каннабиноиды, и кокаин, к сожалению, у спортсмена был обнаружен, но в лидерах у нас мельдоний".

"Я считаю, что основной причиной этого стало переориентирование нашей программы тестирования на региональные мероприятия. Если раньше мы больше внимания уделяли международным стартам, чемпионатам и кубкам страны, то сейчас мы стали больше тестировать на региональных соревнованиях, после чего начались такие проблемы. Спортсмены говорят: "А разве милдронат - это и есть мельдоний? Мы и не знали этого". Вот такие нелепые объяснения иногда звучат", - добавила глава РУСАДА.

Мельдоний с 1 января 2016 года был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ. В 2022 году мельдоний был обнаружен в России у 22 спортсменов, в 2021-м - у 18.