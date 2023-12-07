Чернышенко вручил госнаграды деятелям российского самбо

Вице-премьер отметил, что самбо занимаются более 370 тыс. человек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил государственные награды самбистам, а также тренерам и специалистам по самбо. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Чернышенко.

Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Ранее соответствующий указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Орден был присвоен Елисееву за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

"Президент поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех российских граждан регулярно занимались физкультурой и спортом, мы уверенно к ней движемся, - отметил Чернышенко. - Самбо занимаются более 370 тыс. детей и взрослых во всех российских регионах. Это не просто боевое искусство, а целая система воспитания. У самбо большое будущее как в России, так и в мире. У нас оно динамично развивается благодаря таким совместным проектам Минспорта и Всероссийской федерации самбо, как "Самбо в школу", "Самбо в вузы", "Самбо в ГТО" и "Самбо в села".

Орден Александра Невского был вручен вице-президенту ВФС Владимиру Горшукову, орден Почета - первому вице-президенту ВФС, президенту центра спорта и образования "Самбо-70" Ренату Лайшеву.

Помимо этого, семь человек получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, пять - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Пятерым было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", еще пять человек были награждены почетными грамотами президента РФ, восьмерым была объявлена благодарность президента РФ.