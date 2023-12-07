Ольховский: Костомаров показал на корте, что находится в хорошей форме

Победитель турниров Большого шлема в миксте отметил, что у бывшего фигуриста отличные координационные навыки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал на теннисной тренировке, что он сохранил координационные навыки и находится в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

6 декабря Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео с тренировки с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

"Во-первых, я хочу выразить восхищение Костомаровым, это великий спортсмен и человек. После всего, что с ним произошло, он продолжает радоваться жизни и радует нас. Если говорить о видео, где он тренируется с Хачановым, то у Романа все отлично, он показал, что находится в хорошей форме, у него отличные координационные навыки", - сказал Ольховский.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.