КДК РФС не стал отменять красную карточку футболиста ЦСКА Мойзеса

Защитник получил удаление на 77-й минуте матча РПЛ с "Ростовом"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку бразильского защитника ЦСКА Мойзеса, которую он получил в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с "Ростовом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 ноября ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. Мойзес был удален на 77-й минуте встречи.

"По Мойзесу ЦСКА подавал обращение в КДК, - сказал Григорьянц. - Мы направили заявление в экспертно-судейскую комиссию. Там сказали, что было правильное удаление. Поэтому КДК не отменил красную карточку".

Ответный матч между ЦСКА и "Ростовом" пройдет в марте 2024 года.