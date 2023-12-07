Российская велогонщица Ростовцева получила нейтральный статус

Всего нейтральный статус получили 41 российский велогонщик

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус россиянке Марии Ростовцевой. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 7 декабря нейтральный статус имеют 41 российский спортсмен. Помимо Ростовцевой, это Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова и Сергей Ростовцев.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.

Ростовцевой 24 года. Она является трехкратной чемпионкой России.