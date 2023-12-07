Хоккеист Бучневич рассказал, что по-особенному настраивается на матчи с "Рейнджерс"

Россиянин провел за "Нью-Йорк Рейнджерс" 309 матчей, затем был обменян в "Сент-Луис"

ТАСС, 7 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Павел Бучневич подходит к матчам против бывшей команды - "Нью-Йорк Рейнджерс" - по-особенному. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Бучневич был выбран "Рейнджерс" в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года под 75-м номером. Он провел за команду 309 матчей и перешел в "Сент-Луис".

"Настраиваюсь по-особому? Да. Хочу выиграть? Да. Хочу, чтобы русские ребята не забили? Да. Хочу забить Шестере? Да. Это нормально. Так же, как и они не хотят, чтобы я что-то сделал", - сказал Бучневич.

"[Такая принципиальность] не из-за обмена, а из-за того, что было после него. Там была другая ситуация, не буду о ней говорить. Есть легкое непонимание, почему они так сделали. Но никаких обид, это бизнес. А обыграть их хочется потому, что у меня там по-прежнему играют много друзей. И вообще приятно победить свой бывший клуб", - добавил он.

Бучневичу 28 лет, всего на его счету 460 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 357 (144+213) очков по системе "гол+пас". В плей-офф лиги Бучневич выходил на лед в 20 матчах, на его счету 1 гол и 11 результативных передач.