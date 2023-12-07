Тарпищев: игра в теннис может психологически помочь Костомарову

В среду олимпийский чемпион провел теннисную тренировку с Кареном Хачановым

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра в теннис может помочь фигуристу Роману Костомарову психологически восстановиться после сложных операций. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Я слышал, что они провели матч. Молодцы, Роман - боец, - сказал Тарпищев. - Вообще, теннис может помогать психологически восстанавливаться после таких тяжелых ситуаций. Везде, где есть эмоции, это помогает. К тому же, по данным австралийских ученых, теннис является лучшим видом спорта для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

6 декабря Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео с тренировки с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.