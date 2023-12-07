"Снимали под атаками дронов". В Москве прошел предпоказ фильма о прыжках в воду

Картина "В потоке трех стихий" выйдет в прокат весной 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предпоказ фильма "В потоке трех стихий", который снят с целью развития и популяризации прыжков в воду, прошел в Москве.

Картина рассказывает историю вымышленного чемпиона России по прыжкам в воду, участника Олимпийских игр Влада Фокина, роль которого исполнил актер Александр Головин. По сюжету главный герой на фоне кризиса в карьере решает попробовать свои силы в клифф-дайвинге - прыжках с 27-метровой высоты. На эту идею его натолкнул знакомый отца и по совместительству тренера - следователь по профессии (его сыграл Владимир Сычев). Он попросил Фокина выступить на соревнованиях в Крыму, чтобы помочь вычислить из числа их участников экстремалов-любителей, которые могут быть причастны к серии грабежей. В итоге спортсмен оказался в центре детективной истории.

"Фильм готовился к 100-летию отечественных прыжков в воду, - сказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. - Планировали, что состоится громкая премьера в "Октябре", чтобы фильм прогремел на всю страну, но прокатчики порекомендовали не выпускать его в декабре на фоне предновогодних картин, чтобы фильм смогли увидеть как можно больше людей".

"Съемки стали целым приключением: они велись в Севастополе, Екатеринбурге, Москве и Московской области. В Севастополе - в то время, когда дроны активно нападали на город. Все мы переживали, как будет доставляться киносъемочное оборудование через Крымский мост. Но мы справились - сделали актуальное, интересное кино, в котором подняты темы, близкие спортсменам и тренерам", - добавил он.

Увековечивание имен

Генеральный продюсер картины Евгений Черных отметил, что в прокат "В потоке трех стихий" выйдет весной. "Еще будет большая премьера, на которую мы пригласим 1,5 тыс. человек. И мы уже начали подготовку к летним съемкам еще одного фильма на тему прыжков в воду, возможно, что это будет продолжение", - сообщил он.

Режиссером фильма стала Ирина Гобозашвили. "Я надеюсь, что у нас получилось увековечить всех в истории, ведь кино про то, что мы вписываем наши имена в вечность. Приятного просмотра", - сказала она перед предпоказом, на который пришли действующие спортсмены, ветераны прыжков в воду, тренеры, представители федерации и молодые спортсмены.

Одним из консультантов фильма стала главный тренер сборной России Светлана Моисеева. "Фильм про нас и прыжки в воду, - рассказала она. - Наш вид спорта - красивый, захватывающий, мы увидим красивые прыжки".