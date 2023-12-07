На аукционе соберут средства для хоккейного катка имени Овечкина в США

Каток будет построен в штатах Мэриленд, Вирджиния или Вашингтон

ТАСС, 7 декабря. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и благотворительный фонд клуба запустили аукцион, вырученные средства от которого пойдут на финансирование хоккейного катка, он будет носить имя российского нападающего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

На аукционе будут представлены 26 игровых свитеров с автографом Овечкина. В них вышли на разминку хоккеисты "Вашингтона" перед матчем против "Коламбуса" 21 марта 2023 года. В этот день состоялась церемония в честь того, что российский форвард обошел Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.

Вырученные от аукциона средства пойдут на строительство хоккейного катка, который будет возведен в штатах Мэриленд, Вирджиния или Вашингтон. Аукцион продлится до 15 декабря. Место строительства и размер катка будут определены после аукциона.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 827 шайб и уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки (894). Действующее соглашение Овечкина с "Вашингтоном" рассчитано до конца сезона-2025/26.