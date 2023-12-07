Хоккеист "Спартака" Цыплаков рассказал, что ему стыдно за незабитый гол в пустые ворота

В матче КХЛ против "Сочи" форвард красно-белых вместо броска по пустым воротам отдал передачу на партнера, после чего шайбу перехватили соперники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков испытал чувство стыда после того, как не забросил шайбу в пустые ворота в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сочи". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 4:3. На последней минуте Цыплаков при счете 4:2 мог забить в пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока, но отдал передачу Герману Рубцову. Гости перехватили шайбу и забили третий гол.

"Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым. На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел как лучше. Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало", - сказал Цыплаков.

В следующем матче "Спартак" 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо".