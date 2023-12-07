Жамнов пожелал, чтобы игроки "Спартака" выступали в КХЛ без больших перепадов

По словам главного тренера красно-белых, игроки команды понимают, что могут играть на равных с любым соперником и показывать красивый хоккей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов надеется, что игроки красно-белых после перерыва в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут выступать без больших перепадов. Об этом он рассказал журналистам.

Хоккеисты "Спартака" обыграли в четверг "Сочи" со счетом 4:3 и возглавили общую таблицу регулярного чемпионата КХЛ.

"Это заслуга самих ребят. Они сами поверили, что если правильно играть, соблюдать игровую дисциплину, прислушиваться к тому, что говорит им тренерский штаб, то это все приносит результат, - сказал Жамнов. - Хоккеисты сами понимают, что могут играть на равных с любым соперником, выигрывать, показывать красивый хоккей. Хотелось, чтобы команда двигалась без сильных перепадов".

По словам главного тренера, команда получит три выходных и с понедельника приступит к тренировкам.

На последней минуте матча с "Сочи" форвард "Спартака" Максим Цыплаков при счете 4:2 мог забить в пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока, но отдал передачу Герману Рубцову, гости перехватили шайбу и забили третий гол. "У нас был диалог с ним в раздевалке. Мы-то знаем, что он хотел сделать", - прокомментировал эпизод Жамнов.

Два следующих домашних матча "Спартак", выступающий на арене "Мегаспорт", проведет на Малой спортивной арене Лужников 22 и 24 декабря. "Сложностей нам этот переезд не добавит. Мы периодически там тренируемся. Знаем и лед, и площадку", - отметил Жамнов.