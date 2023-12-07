Вратарь "Спартака" Николаев рассказал, почему ему потребовалась замена в начале матча КХЛ

Голкипер был заменен в игре с "Сочи" из-за проблемы с коньком

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Замена на второй минуте матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - "Сочи" вратаря хозяев Дмитрия Николаева была связана с проблемой с коньком. Об этом ТАСС рассказал Николаев.

Хоккеисты "Спартака" в четверг одержали победу над "Сочи" со счетом 4:3. В начале игры Николаев после столкновения с соперником был заменен на Андрея Кареева, но потом вернулся в ворота.

"В меня въехал игрок соперника, он попал в штангу, а у меня вылетело из "стакана" конька лезвие. В итоге я встал, не понял сначала, что оно вылетело, - сказал Николаев. - Смотрю, что-то не то в коньке, а у меня лезвие немножко вышло и застряло, то есть его не вставить и не вытащить. Я поехал его менять, и мне его минуту-полторы вытаскивали, оно и прогнулось. Потом вытащили, вставили, и я дальше пошел играть".

Ранее Николаев, перешедший в "Спартак" из "Нефтехимика", выходил только на замену в матчах с "Куньлунь Ред Стар" (3:5) и с московским "Динамо" (8:7 в овертайме). "Был готов на 100 процентов, даже сам удивился. У меня были силы, было все здорово. И в СКА в прошлом сезоне я тоже был вторым-третьим вратарем. В итоге так получилось, что сыграл почти весь сезон, поэтому мне это не впервой. Наоборот, хорошо, что конкуренция есть, это двигатель прогресса", - отметил он.

Голкипер рассказал, что видел игру перешедшего в "Спартак" олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука на победном для россиян чемпионате мира 2008 года, когда был еще ребенком. "Виделись с ним, поздоровались, - сказал Николаев. - Когда я смотрел в 2008 году чемпионат мира, мне было восемь лет, а сейчас здорово, что я сыграю в КХЛ с ним в одной команде. Я уверен, что он будет, скажем так, отцом раздевалки".