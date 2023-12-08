Христенко: Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнир по гольфу

Наталия Гусева стала первой россиянкой, которая выступит в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ставшая игроком тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA Tour) россиянка Наталия Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнир. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Гусева стала первой в истории россиянкой, которая выступит в LPGA Tour. В сентябре 20-летняя спортсменка стала победительницей турнира Black Desert Championship, который входит в Epson Tour - второй по значимости женский тур США

"Наталия Гусева успешно сыграла шестидневную квалификацию и получила карточку LPGA Tour. Для российского гольфа это событие произошло впервые, и все взгляды на протяжении всех соревновательных дней были привлечены к Наталии. LPGA - бренд известный даже за пределами гольф-индустрии, это тур, объединяющий всех лучших профессиональных гольфисток мира. Рейтинговые очки за сыгранные турниры в LPGA гораздо выше, у нашей спортсменки появилась возможность приблизиться к цели - отобраться на олимпийский турнир, войти в число 60 его участниц", - отметил Христенко.

"Подобные спортивные достижения позволяют верить, что в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, наши спортсмены не сдаются. Они продолжают бороться, показывая всем остальным пример", - добавил он.

В 2023 году тур LPGA включал 33 официальных турнира с общим призовым фондом $101,4 млн. В числе турниров - пять "мейджоров", образующих так называемый Большой шлем женского профессионального гольфа. Это Открытый чемпионат США, чемпионат Профессиональной ассоциации гольфа, Chevron Championship, Открытый чемпионат Великобритании и Evian Championship.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям остается открытым.