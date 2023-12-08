Свищев считает, что Карпин должен тщательнее выбирать выражения

В четверг главный тренер "Ростова" был дисквалифицирован на два матча, один из которых условно, за оскорбительные высказывания о проведении игры в снегопад

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной и России и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин должен более осознанно подходить к выбору выражений, так как он является медийным человеком. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие, - сказал Свишев. - Он - тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля".

В четверг Карпин был дисквалифицирован на два матча (один - условно) за высказывания о проведении игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в снегопад.

3 декабря "Ростов" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:2. В день матча в Москве был сильный снегопад. Перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. На послематчевой пресс-конференции Карпин назвал "убийством футбола" решение провести игру в снегопад и критически высказался в адрес лиц, ответственных за принятие этого решения.