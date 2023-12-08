Фетисов назвал большим достижением преодоление Овечкиным отметки в 1 500 очков в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что если россиянину удастся побить рекорд Уэйна Гретцки по голам, то это будет самое большое достижение в мировом спорте

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Преодоление российским нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным отметки в 1 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является большим достижением для всего мирового спорта. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В ночь на 8 декабря по московскому времени "Вашингтон" дома уступил "Далласу" (4:5, после буллитов). Овечкин отметился результативной передачей. Теперь на его счету 1 500 очков в 1370 матчах регулярных чемпионатов лиги.

"Большое достижения для мирового спорта в целом, - сказал Фетисов. - Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого. 1 500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик. Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее".

Овечкин - первый российский игрок, набравший 1 500 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Его ближайшим преследователем среди россиян является нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, на счету которого 1 250 очков (481 шайба + 769 передач) в 1 088 матчах. Рекорд НХЛ по числу набранных очков принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2 857 очков). На счету Овечкина теперь 827 голов и 673 передачи. По количеству заброшенных шайб россиянин также уступает только Гретцки (894).

Овечкину 38 лет. В 2018 году российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).