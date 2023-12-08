В РУСАДА с начала года поступило более 100 запросов на использование запрещенных лекарств

В ноябре в агентство поступило семь запросов на оформление терапевтического использования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре получило от спортсменов семь запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре в РУСАДА поступило семь запросов на оформление терапевтического использования, три ранее поданных запроса были одобрены", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, всего за одиннадцать месяцев 2023 года был подан 101 запрос (в ноябре - 7, в октябре - 9, в сентябре - 15, в августе - 7, в июле и июне - по 5, в мае - 13, в апреле - 5, в марте - 21, в феврале - 8, в январе - 6).

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.