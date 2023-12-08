Матыцин заявил о необходимости усиления работы по защите здоровья спортсменов

Министр отметил, что через два-три года будет введен в строй научный реабилитационный центр в Сочи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, помимо больших физических нагрузок, испытывают дополнительное давление из-за ситуации в мире, необходимо усилить работу по защите их здоровья. Об этом заявил министр спорта страны Олег Матыцин во время расширенного заседания рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

"Следующий год будет не менее интересным и напряженным, а значит, мы должны еще больше консолидировать наши усилия для того, чтоб развивать отечественный спорт и укреплять национальную систему физической культуры и спорта, реализовывать стратегию развития до 2030 года, - сказал Матыцин. - В этой стратегии большое внимание уделено здоровью людей. Наша работа направлена на укрепление взаимодействия по обеспечению подготовки медицинского сопровождения спортивного резерва, членов сборных команд и тренеров. Здоровье - это фундамент, на котором строится будущее стабильное развитие нашей страны и результаты, которые показывают наши спортсмены. Но мы все понимаем, что спортсмены действуют в условиях максимальных физических и психологических нагрузок, когда на Россию оказывается большое информационное давление. Все эти аспекты требуют внимания со стороны тренеров и специалистов спортивной медицины".

"Очень важно, чтобы спортсмен показал максимальный результат, но в то же время не менее важно сохранить его здоровье. В этом году у нас проведено более 15 тыс. мероприятий, 15 тыс. спортсменов находятся в списках сборных команд, 5 тыс. тренеров. Они чувствуют ежечасную заботу о здоровье на федеральных и региональных базах. Но мы видим необходимость еще более слаженной работы в плане обеспечения деятельности спортивного резерва, начиная с того момента, как дети приходят в спортшколы. Очень важно видеть динамику не только спортивных показателей, но и состояния здоровья спортсменов для того, чтобы вовремя минимизировать риски возникновения профессиональных заболеваний и проводить вовремя реабилитационные мероприятия. Спортсмен, попав в сборную, должен иметь всю базу данных о состоянии своего здоровья, чтобы обеспечить достижение максимально высокого результата. И здесь очень большую помощь окажет создание цифровой платформы, она позволит нам видеть всю картину по федерациям, регионам и минимизирует риски нанесения вреда здоровью", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин отметил, что через два-три года будет введен в строй научный реабилитационный центр в Сочи. "Я очень рад, что реализуются новые проекты. В Сочи уже через два-три года, думаю, будет введен в строй научный реабилитационный центр, который даст еще больше возможностей для сохранения здоровья и проведения научных исследований, - отметил министр. - Спорт во всем мире имеет первостепенное значение, потому что он является площадкой, где тестируются технологии, которые в дальнейшем будут применены в других отраслях деятельности".