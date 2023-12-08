Поздняков заявил о необходимости совершенствования образования спортивных врачей в России

Значение спортивной медицины невозможно переоценить в период подготовки к Олимпийским играм, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Повышение уровня и качества образования, а также реализация программ, направленных на получение новых знаний, очень важны для развития в России спортивной медицины. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время расширенного заседания рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Спортивная медицина является одной из передовых отраслей, которая должна постоянно совершенствоваться и развиваться, быстро интегрировать в отрасль инновационные подходы, вводить уникальные практики и методики, - сказал Поздняков. - Наука не стоит на месте, и это касается в том числе спортивной медицины, значение которой невозможно переоценить в период подготовки к Олимпийским играм для комплексного сопровождения атлетов, профилактики травм и повреждений. На последних Играх в Токио и Пекине наши врачи провели громаднейшую работу, которая, безусловно, способствовала достижению высоких спортивных результатов. Медикам пришлось работать в очень сложных условиях пандемии ковида, но сумели справиться со всеми трудностями, за что им отдельная благодарность".

"Но подготовка спортсменов с точки зрения медико-биологического сопровождения не начинается и не заканчивается на Олимпийских играх. Это повседневная, скрупулезная совместная работа спортсменов, тренеров, специалистов, антидопингового координатора, врачей и всех тех, кто вовлечен в деятельность спортивной медицины. В этой связи очень важным аспектом является развитие медицинского образования, реализация программ, направленных на получение новых знаний и обмен опытом, в том числе в рамках научных и научно-практических конференций", - добавил глава ОКР.