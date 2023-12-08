Испанская легкоатлетка погибла в возрасте 22 лет

Сообщается, что спортсменка не справилась с управлением во время изды на квадроцикле

ТАСС, 8 декабря. Испанская легкоатлетка Селия Белликурт погибла в возрасте 22 лет, упав с квадроцикла. Об этом сообщила газета Marca со ссылкой на портал Ideal.

По информации источника, спортсменка не справилась с управлением во время езды на квадроцикле и упала в овраг вместе со своим спутником.

"Ты навсегда будешь в наших сердцах", - приводит издание комментарий пресс-службы клуба, в котором занималась спортсменка.

Белликурт специализировалась в беге на спринтерские дистанции и прыжках в длину.