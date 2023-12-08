Футболист "Динамо" Макаров рассказал об общении с Хабибом Нурмагомедовым

Полузащитник отметил, что бывший чемпион UFC является очень добрым человеком

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Денис Макаров общался с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после последней победы российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева. Об этом Макаров рассказал ТАСС.

"Для меня очень ценно, что наш великий спортсмен [Хабиб Нурмагомедов], который самый лучший в мире в UFC, говорит про меня такие слова, - сказал Макаров. - Мы тогда познакомились. Сейчас можем списаться в социальных сетях. В последний раз общались пару-тройку месяцев назад, когда я его поздравлял с победой Махачева. Я тогда его поздравил, он отреагировал. Он отвечает, но я стараюсь не так часто писать, все-таки некрасиво будет с моей стороны. Но он отвечает - очень добрый человек".

21 октября Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC. В сентябре 2021 года Макаров забил дебютный мяч за "Динамо", после чего Нурмагомедов положительно отозвался о футболисте в социальных сетях, назвав его "Анхелем ди Марией российского футбола".

Макарову 25 лет, он выступает за "Динамо" с августа 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых забил 3 мяча.