Игрок "Динамо" Макаров считает интересной идею провести матч по боксу среди футболистов

Полузащитник рассказал, что всегда любил смотреть бокс и смешанные единоборства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Идея провести матчевую встречу по боксу среди футболистов московских "Динамо" и ЦСКА является интересной, но неосуществимой, поскольку во время поединка спортсмены рискуют получить тяжелую травму. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

8 декабря прошла матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо".

"Я всегда любил смотреть бокс и смешанные единоборства, на некоторых был в Москве, а вот на боксе - в первый раз, - сказал Макаров. - Мне очень понравилось, надеюсь, что дальше буду посещать, когда будет время и интересное событие. А так, знаю русских и иностранных боксеров, но особо любимых нет. В целом, нравится этот вид спорта".

"Матчевая встреча по боксу среди футболистов ЦСКА и "Динамо"? Конечно, победит всегда "Динамо", наш клуб всегда и везде должен побеждать, "Динамо" бежит! Наверное, было бы интересно [матчевую встречу], но все понимают, что такого никогда не произойдет, разве что так - посмеяться. Это же опасный вид спорта на самом деле, с одного удара может прилететь так, что тебя отключат. Поэтому опасно, нужно каждый удар контролировать", - добавил Макаров.