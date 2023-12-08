В "Оренбурге" заявили, что доверяют главному тренеру команды Деограсии

После 17 туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 8 декабря. Руководство "Оренбурга" доверяет главному тренеру команды испанцу Давиду Деограсии, в футбольном клубе готовы продолжать сотрудничество со специалистом. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

"Нормальный кредит доверия. Продолжаем работу, никаких вопросов. Ни от чего не зависим, идем вперед", - сказал Еремякин.

После 17 туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не может одержать победу в чемпионате страны на протяжении семи матчей. В Фонбет - Кубке России "Оренбург" вышел в плей-офф "пути РПЛ", где на стадии 1/4 финала играет с московским "Спартаком". Первая встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в марте 2024 года.