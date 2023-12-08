В молодежной команде "Спартака" рассказали о психологических проблемах Быковского

Вадим Романов отметил, что нападающий выполнил все требования, которые ему предъявил тренерский штаб

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нападающий Артем Быковский столкнулся с психологическими проблемами при переходе в систему молодежной футбольной команды "Спартака", но проделал впечатляющую работу над собой. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Вадим Романов.

"Быковский тяжело входил в нашу систему, мы приняли его год назад, за этот год ему пришлось доказывать, что все может, - сказал Романов. - Были психологические проблемы, я очень доволен тем, какую работу он проделал: выполнил все требования, которые мы предъявляли, и поверил в то, что это работает, поверил в себя, в итоге реализовал это, стал лучшим бомбардиром, а самое главное - теперь он является ценным нападающим на российском рынке".

19-летний Быковский стал лучшим бомбардиром Молодежной футбольной лиги (МФЛ), забив 17 мячей в 18 матчах, также на его счету 6 голевых передач. По итогам сезона МФЛ "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице.