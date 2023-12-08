Футболист "Динамо" Макаров заявил, что в команде нет проблем с тренером Личкой

Полузащитник рассказал, что игрокам столичного клуба нравится то, что главный тренер живет футболом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка живет футболом, у игроков нет проблем в общении со специалистом. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

8 октября Личка сообщил журналистам, что дал выходные Макарову на матч Фонбет - Кубка России с московским "Спартаком" (3:0) и на игру Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" (0:0).

"Сразу видно, что Марцел живет футболом, каждый раз он находится в этой структуре, на тренировках, не замолкая, все время находится с нами. Поддерживает, что-то поправляет, говорит, где что-то не так, - сказал Макаров. - Он живет футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идем на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем все лучше и лучше. Момент с разговором с Личкой? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть свое мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Все хорошо".

Личка был назначен главным тренером "Динамо" 22 июня. Контракт с чешским специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. До этого Личка работал в "Оренбурге".

Макарову 25 лет, он выступает за "Динамо" с августа 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых забил 3 мяча.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" с 31 очком в 17 матчах занимает третью позицию.