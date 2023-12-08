Сеанс одновременной игры с гроссмейстером Яковенко прошел на стенде Югры на ВДНХ

В мероприятии приняли участие несколько десятков детей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы 2012 года по шахматам Дмитрий Яковенко провел сеанс одновременной игры для нескольких десятков детей на выставке-форуме "Россия" на стенде Югры в ходе празднования дня образования региона. Об этом рассказал ТАСС заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Владислав Нигматулин.

"Сегодня на стенде Югры на ВДНХ в честь празднования дня образования региона состоялся сеанс одновременной игры с участием представителя сборной команды Югры, международного гроссмейстера Дмитрия Яковенко. В нем приняли участие несколько десятков детей. Опытнейший шахматист показал им секреты и тонкости игры", - сказал Нигматулин.

Также состоялась презентация международного турнира по быстрым шахматам, в котором примут участие команды Югры и Монголии.

Турнир пройдет в Ханты-Мансийске в этом году с 9 по 13 декабря. Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова уточнила ТАСС, что он состоится по схевенингенской системе - все участники одной команды играют только с участниками другой, не встречаясь между собой, а победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. "Мы заинтересованы в расширении географии шахматных турниров, проходящих в Югре, России, поддержании международного соревновательного пространства для нашей сборной. Для проведения турнира у нас созданы все необходимые условия", - сказала она.

По данным организаторов, в состав каждой команды войдут 12 игроков: 6 мужчин и 6 женщин, в том числе по четыре человека в возрасте до 19 лет. Победители получат 1 млн рублей, занявшие второе место - 600 тыс. рублей. По словам Шумаковой, в состав сборной Монголии вошли игроки, представлявшие страну на 44-ой шахматной Олимпиаде 2022 года, которая состоялась в Индии. За команду Югры выступят Дмитрий Яковенко, Алексей Придорожный, Марина Корнева, Баира Кованова и другие спортсмены.