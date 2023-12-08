КХЛ рекомендовала клубам начать следующий сезон 5 сентября и закончить 15 мая

Согласно предложению, предсезонный сбор должен начинаться 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила клубам начать сезон-2024/25 5 сентября и завершить его 15 мая. Об этом ТАСС сообщил источник.

Сообщается, что предсезонный сбор должен начинаться 1 августа. Регулярный чемпионат продлится до 15 марта.

"КХЛ рекомендовала клубам календарь [матчей] с 5 сентября по 15 мая. Голосование состоится в другой день", - сообщил собеседник агентства.

Сезон КХЛ сейчас завершается не позже 30 апреля. Это связано с подготовкой сборных к чемпионату мира, а также с тем, что до 30 апреля действуют контракты хоккеистов. Ранее о том, что клубы обсудят идею продления сезона, в интервью ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.