8 декабря, 14:32
Олимпиада-2024 в Париже

МОК допустил спортсменов из России до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Здание Международного олимпийского комитета. EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Здание Международного олимпийского комитета
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Сообщается, что будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года

ТАСС, 8 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Сообщается, что будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут.

Сообщается, что в настоящее время до Игр допущены восемь спортсменов из России и три - из Белоруссии. Для участия в Олимпиаде спортсмены должны будут принять обновленную Олимпийскую хартию, включающую пункт о миротворческой миссии олимпийского движения. 

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Олимпиада-2024 в Париже