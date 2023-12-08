МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде в Париже

В пятницу МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Играх в нейтральном статусе

ТАСС, 8 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил любую символику России на Олимпиаде в Париже и не допустит российские и белорусские сборные в командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Российские и белорусские спортсмены, желающие попасть на Олимпиаду, должны будут подписать согласие с обновленной Олимпийской хартией, включая положение об уважении "мирной миссии олимпийского движения". Квалифицировавшиеся на Игры российские и белорусские спортсмены будут заявлены как нейтральные спортсмены под аббревиатурой AINS.

На Игры в Париже не допустят спортсменов, активно поддерживающих военные действия на Украине. Также на Олимпиаду не допустят спортсменов и тренеров, у которых имеется контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. Также на Олимпиаде в Париже будет запрещена любая символика России и Белоруссии в официальных местах и на официальных мероприятиях. На данный момент МОК одобрил допуск 8 россиян и 3 белорусов.

Решение об альтернативной мелодии, которая будет звучать на церемониях награждения вместо национальных гимнов России и Белоруссии, будет принято позднее. Российским и белорусским атлетам запретят носить любую символику, связанную со своими странами. В случае выступления на Играх россияне должны будут соревноваться в белой или другой монотонной форме. Эти же требования будут касаться и аккредитованных судей и другого вспомогательного персонала. Зрителям запрещено проносить атрибутику с символикой двух стран. Пока неизвестно, примут ли нейтральные спортсмены участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Также спортсменам будет запрещено участвовать в любых государственных церемониях после окончания Игр в Париже.

В релизе МОК говорится, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияло на решение исполнительного комитета МОК и состав итоговых рекомендаций МОК в адрес нейтральных атлетов. Спортсмены также будут обязаны следовать антидопинговым правилам. Нарушение любых условий повлечет за собой санкции вплоть до немедленной дисквалификации.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.