КХЛ предложила понизить возраст, с которого игроки будут неограниченно свободными агентами

Совет руководителей клубов лиги прошел в пятницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Предлагается понизить возраст с 28 до 27 лет. Совет руководителей клубов лиги прошел в пятницу.

"У нас была рабочая группа, где мы детально прорабатывали вопрос сдвига возраста неограниченно свободного агента с 28 до 27 лет, мы хотим понизить возраст", - сказал Морозов.

Также глава КХЛ рассказал о том, что клубы предложили изменить условия по обмену игроками. "Сейчас клубы могут [обменять] не более трех игроков за сезон, клубы предложили не более двух", - отметил он.