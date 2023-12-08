"Спартак" является лидером среди клубов КХЛ по запросам в судейский экспертный комитет

Второе место занимает СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" и петербургский СКА являются лидерами в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству запросов в судейский экспертный комитет, связанных с решениями арбитров в матчах. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Спартак" является лидером по запросам в судейский комитет, который возглавляет Рене Фазель. На втором месте по этому показателю СКА", - сказал глава КХЛ.

Морозов также отметил, что было оштрафовано 16 арбитров по ходу сезона.