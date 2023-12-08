Мамиашвили не считает нужным "кланяться в ножки" МОК за допуск россиян

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Играх в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не заслужил благодарности за допуск российских и белорусских спортсменов до Игр 2024 года в Париже, поскольку их права были нарушены и продолжают нарушаться. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В пятницу исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже на строгих условиях. В Париже они смогут выступить только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

"В связи с этим решением нам что, в ноги кланяться? Сперва от них прилетели ограничения на непонятных основаниях, основанные на непонятно каких хартиях и уставах, а теперь допустили. А теперь допустили. Допустили и спасибо", - сказал Мамиашвили.

Российские борцы в нынешнем году получили возможность вернуться на международную арену, некоторым удалось квалифицироваться на Игры. "Команда отбирается, спортсмены должны будут добрать лицензии на европейском и международном турнирах", - отметил он.

МОК отметил, что из числа 4,5 тыс. спортсменов, заработавших путевки на Игры в Париже, пока восемь россиян. Всего на ближайшей Олимпиаде ожидается участие около 11 тыс. спортсменов.