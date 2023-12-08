Родионенко считает критерии допуска россиян до Олимпийских игр унизительными

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что на нынешних условиях ехать на Игры не нужно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Критерии допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже являются унизительными. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее в пятницу МОК допустил россиян до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе.

"Ни о каком прорыве говорить не приходится. МОК, допустив наших спортсменов до Олимпиады, сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям. Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях", - сказала Родионенко.

"Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю", - добавила она.

МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.