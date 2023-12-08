Тарпищев считает, что МОК поздно допустил россиян до Олимпийских игр в Париже

Во многих видах спорта отборочные турниры уже прошли, отметил глава Федерации тенниса России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) затянул с допуском российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже, так как большинство квалификационных соревнований уже завершились. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В пятницу МОК разрешил россиянам принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать [вопрос об участии] будут международные федерации, и в каком виде все это будет - непонятно", - сказал Тарпищев.

"У нас решение Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента - до Открытого чемпионата Франции (который пройдет в мае-июне - прим. ТАСС). По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет - сейчас смысла нет гадать", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.