Винер считает, что россиянам не стоит выступать на Олимпиаде в Париже после допуска МОК

По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, условия допуска без флага и гимна неприемлемы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями допуска до Олимпийских игр в Париже, поскольку выступать на соревнованиях без флага и гимна страны является унижением. Такое мнение ТАСС высказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

"Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте, - отметила Винер. - Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.