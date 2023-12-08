Дружинин считает, что МОК нарушил спортивный принцип при допуске россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Условия допуска российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже нарушают спортивный принцип, так как Россия не может отправить на соревнования сильнейших атлетов. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Это решение ничего не меняет, при этих критериях не соблюдается спортивный принцип. Мы не можем отправить самых сильных спортсменов, нам придется отправлять тех, кто занимает пятые-восьмые места. Федерация прыжков в воду по-прежнему не будет посылать спортсменов на международные соревнования, у нас разные критерии отбора, если бы у нас была возможность и был соблюден спортивный принцип, мы бы тоже так делали. Мы не можем отправить человека, который числится в ЦСКА или "Динамо", а если будут просить бумажки всякие подписать, то это точно не про нас, мы не будем нарушать действующее спортивное законодательство", - сказал Дружинин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.