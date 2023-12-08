Матыцин: условия МОК по допуску россиян наносят ущерб Олимпийским играм

По мнению министра спорта России, условия идут вразрез со спортивными принципами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Условия допуска до Олимпийских игр 2024 года в Париже являются дискриминационными для российских спортсменов и наносят репутационный ущерб самой системе Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Нас ограничивать достаточно сложно, эти попытки были не раз в нашей столетней истории, мы на протяжении 40 лет не участвовали в Олимпийских играх. Несмотря на это, в стране была создана одна из самых мощных систем спорта. И сегодня эти санкции позволяют еще раз оценить наши возможности. Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде - это мечта спортсмена, но условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи. Руководители международных спортивных федераций, МОК наносят ущерб имиджу самих Олимпийских игр", - сказал Матыцин.

"Главное сегодня - это укрепление нашей национальной системы. Сегодня сто лет отечественным прыжкам в воду, 20-летие движения ДРОЗД (Детям России - образование, здоровье и духовность), об этих новостях надо говорить. То, что происходит на международных спортивных площадках, это временное явление. Временные недальновидные решения руководителей отдельных федераций, руководителей МОК", - добавил министр.

МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.